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木村預告「非常濃厚內容」

2020-07-06 列印
■木村拓哉提醒網民注意防疫。
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　　木村拓哉擔演的日劇《BG~身邊警護人2》正在熱播中，近日忙於拍攝工作的他，昨日繼續「全副武裝」上陣開工，開工前分享戴上口罩的相片，防疫工夫做到足！木村其後貼出戴上防疫面罩的相片，原來是因天雨關係，拍攝隊轉移到室內，他的微博帳戶就留言「今天的現場也是非常濃厚的內容!!」看來是照搬日文漢字作中文用，因「濃厚」在日文中可形容食物和雲霧狀態外，亦有豐富及強烈等意思。有想歪的網民就笑言，「真的要好好保護身體」、「要拍動作戲？」！

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