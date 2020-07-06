有富商老竇及3億闊少男友 34E新咪神胡美貽 發圍靠自己

2017年參選港姐時，胡美貽（Nicole）雖然大熱倒灶，但憑於J2節目《3日2夜》大晒34E火辣身材，獲網民封為「新一代咪神」！不過見阿女拋頭露面勁性感，在美從商的富爸爸似乎唔多Like，仲「咒」她早日破產執包袱返美國，但好勝的Nicole表示會努力搵錢，繼續追演員夢，更揚言：「我冇乜底線。（可拍牀戲？）唔係真嘅、有打底保護就得！」撰文：黎寶倫 攝影：李維隆 服裝：Gourami



胡美貽4年前獲父親打本100萬做生意，然後她在馬來西亞買下30畝的榴槤地，並於香港開舖賣榴槤甜品。年僅26歲的 Nicole目前已有3間分店揸手，生意做得有聲有色，無奈年初爆發疫情致收入大減，加上幕前工作停足4、5個月，擔心到她經期亂晒！不過有富爸爸撐使乜怕?Nicole即謙稱並非「有錢女」，自己搣緊儲落的錢，又謂16歲在美國讀書時已半工讀，一切娛樂消遣都是使自己錢，她說：「基本生活要Maintain，奢侈品就梗係自己搵啦，無理由攤大手板問人攞。」



老竇睇死



提到3年前不理父親反對回港參選，Nicole無奈表示至今仍不獲對方支持入行，「以爸爸角度睇就唔想個女咁樣，佢有佢嘅擔心都正常，我只會話畀佢知我會安全同做自己開心嘅嘢。（有畀限期你發明星夢？）佢話『睇你幾時破產』，哈哈！（佢覺得）我冇錢就會返去搵佢，所以冇話幾耐，我都會努力搵錢。」記者笑指嫁入豪門便不怕破產，跟3億闊少Reeve拍拖大半年的Nicole稱未到談婚論嫁階段，又自言事業心重，先專注工作，「希望飲食生意同幕前工作可以平衡到，但重心一定會喺演藝方面，始終好多嘢要學，都想吸收多啲經驗，演戲係我嘅興趣。」



事業心重



富家女Nicole亦唔係玩玩吓，好似早前為劇集《法證先鋒IV》拍膠袋笠頭戲，仲焗到面青，「每次接到任何角色，我唔會話一嚟想Show到咩畀人睇，但一定要過到自己嗰關，因為平時都鍾意睇戲，而家就有機會畀自己發揮。」有傳公司撤回「限奶令」，重新包裝《3日2夜》於明年再出擊，雖未收到通知，但Nicole好期待能參演，最想去杜拜，問男友可介意性感演出？她忍唔住笑：「男仔唔多唔少會呷醋，如果佢完全唔嬲你都驚啦，但要睇咩情況，會溝通嘅，《3日2夜》嗰啲就冇乜所謂，健康嘛。（佢有底線？）冇，但我平時出街(啲衫領)都着到頸位。（聽晒男友話？）一時時，我都有原則，自己好想做嘅嘢一定會堅持。」