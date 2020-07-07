合作《地產仔》預冇老友做 ﻿吳肇軒胡子彤﻿﻿靠 「兄弟打」 消氣﻿

吳肇軒和胡子彤最近首次拍住擔正ViuTV新劇《地產仔》，雖然兩人認識多時，但初次有大量對手戲，他們坦承預了拍完該劇可能更老友或者冇兄弟做，好彩合作後無論在公在私都更了解對方。不過，兩人自爆期間不時意見不合，有次更搞到差點反面收唔到科。完成該劇後，兩人創出「兄弟打」，讓對方任打消氣，令兄弟間冇隔夜仇。採訪：杜淑霞 服裝：Sandro（吳肇軒）、O.N.S（胡子彤）



軒仔和子彤由於同經理人公司，平日有好多其他合作機會，但合作一套20集劇集，對足4個月，絕對是第一次，兩人事前有晒心理準備可能出事，軒仔說：「我哋拍拍吓都預咗一係會更加friend，一係會冇兄弟做。」子彤解釋，「因為大家做嘢都會有唔同意見，難免有拗撬。」



原來，軒仔和子彤不但經常意見分歧，仲搞到差點反面，軒仔說：「我哋成日話我哋係演員唔係明星，嗰日拍攝有啲Over咗，我要一次過就幾部機，佢看在眼裏就以為我講一套做一套，到佢拍我就提佢要就個位唔係用唔到。」子彤再說：「我嗰時語氣忟咗，答佢『黐線，我淨係為個戲好咋喎！』佢聽完行咗去，我就知賴嘢，好彩嗰晚傾番，其實佢拍劇經驗多過我，佢係知趕所以咁做。」完劇後，兩人創出「兄弟打」來維持關係，子軒說：「我哋只要叫『兄弟打』，對方就要任佢打消氣，咁樣兄弟就冇隔夜仇。」



為逝世媽咪努力工作



該劇開拍前半個月，軒仔媽咪因癌病過身，子彤都讚他相當專業，完全冇影響工作，「不過佢收工就玩到好癲好反常，我咪叫佢坐低吓傾吓，但講兩、三句佢就喊，知佢要靠玩減壓就由得佢。」軒仔謂媽咪是他頭號粉絲，所以會做好工作，「我第一套戲，佢帶朋友去睇咗七、八次，我有報道佢仲快過經理人轉發畀我，佢好支持我演藝工作，所以我會努力工作唔會令佢失望。」



