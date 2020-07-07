三哥笑談回春 陳瀅操Fit 牀戰黃宗澤

新劇《飛虎3之壯志英雄》台前幕後昨日晒冷出席拜神儀式，苗僑偉（三哥）和黃宗澤（Bosco）笑談劇中親熱戲，竟扯上高層樂易玲，三哥笑言不是「嫌棄」樂易玲，而陳瀅就坦言身形較前胖了，為了應付穿性感裙動作戲及和Bosco有親熱戲，要先「搵番」自己的腰和腳，看來要勤加操練了！



苗僑偉（三哥）、黃宗澤（Bosco）、陳瀅、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、郭晉安、蕭正楠、朱晨麗、姚子羚、蔡思貝、蔡潔及鄭子誠等，昨日聯同高層樂易玲出席新劇《飛虎3之壯志英雄》拜神儀式。陳瀅在劇中與蔡思貝分別飾演O記和飛虎隊成員，陳瀅稱會有許多開槍鏡頭，要先訓練指力，而動作戲就較少，有一幕是她穿上性感裙動作戲，加上要和Bosco拍親熱戲，坦言較前胖了的她昨日包到密現身，更笑言要先「搵番」自己條腰和腳，看來少不免要勤加操練。



三哥笑言時來運到



三哥和Bosco是第三度合演《飛虎》系列，三哥稱有信心《飛虎》系列長拍長有。問到有否加操體能？Bosco笑指三哥道：「他練了『回春功』，之前問三哥要否介紹醫生給他醫膊頭舊患，他說不用。」三哥稱，膊頭及膝頭舊患亦不痛了，笑言像迴光返照，或是時來運到回春！Bosco提到與陳瀅在劇中少不免會有牀戲，三哥笑指靚女戲和咀戲全留給Bosco，Bosco和吳卓羲就建議三哥與樂易玲做一對，三哥卻說：「咁大件事？粉墨登場？佢咁忙邊會有期，無謂了。（嫌棄？）唔係，我怕佢拍劇會太辛苦。」



朱智賢伺機復出



另外，謝東閔陪同女友朱智賢出席記者會，回應與黎振燁偷食事件後，昨日到電視城出席《殺手》宣傳活動。問到心情如何？謝東閔說：「我好好，一切正常。（女友朱智賢心情？）一切正常，我有陪她，她心情OK。（有問她何時復工嗎？）冇乜點問，她心情OK，等她有機會出來，再由她親自交代。（她已準備好復工？）她OK，心情都OK。」