  • 2020年7月7日 星期二
  • 29º
  • 81%
熱門： 派1萬銀行國安法新冠肺炎周庭

日報新聞 > 娛樂

《死因》番外篇 林嘉欣嚇走歐錦棠

2020-07-07 列印
■林嘉欣在《死因》番外篇中陰笑。
■歐錦棠被林嘉欣的奸計嚇到即走！
■湯怡和陳家樂落力演出。
Previous Next

　　林嘉欣主演由老公袁劍偉執導的英皇電影《死因無可疑》，累積票房直衝600萬大關，團隊連日巡迴港九新界謝票，該片原班人馬加料炮製的番外篇《腸仔包＋咖啡》亦告曝光！

　　袁劍偉透露，製作番外篇是因很多觀眾問歐錦棠飾演的蔣雷下場；歐錦棠自爆一直很鍾意林嘉欣，片中的她增肥兼不修邊幅仍然「索」！兩人在番外篇內繼續大鬥演技，歐錦棠聽到林嘉欣的計謀即時被嚇走！陳家樂和湯怡在番外篇亦有亮相，他們要七情上面地重複唸「腸仔包加咖啡，一食完就有力㗎啦」！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd