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余慕蓮歡度83歲生辰

2020-07-07 列印
■余慕蓮獲好友們為她慶生。
■余慕蓮開開心心切蛋糕！
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　　余慕蓮上周六踏入83歲，獲冰室老闆華嫂及多位朋友為她慶生，除美食和紅酒外，還為她準備蛋糕及壽包。余慕蓮的生日願望是疫情盡快過去，她亦希望身體復原再跟大家見面。

　　余慕蓮向來愛相約朋友飲茶及看粵劇，最近因頭暈故減少出街，有次行經果欄更暈倒要途人扶起，求診後發現是耳石移位，日前就在家中洗澡不慎滑倒撞傷手踭及頭部，幸印傭聽到巨響衝入浴室扶起她。之前有傳言指余慕蓮經濟拮据，為免粉絲被騙，她澄清是自資聘請印傭，雖然不算富有，但工作多年有屋及積蓄，經濟狀況正常。
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