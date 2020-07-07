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「如花」李健仁中風休養

2020-07-07 列印
■李健仁反串演如花（上圖）深入民心。 網上圖片
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　　李健仁在中學同學周星馳早年的經典電影反串演醜女「如花」，有報道指59歲的李健仁去年於深圳焗桑拿期間中風送院，搶救後右身癱瘓及不能言語。

　　「田雞」田啟文受訪時透露，李健仁出事後曾接受開腦手術，影響了記憶力和說話能力，已回港在家休養。田雞指李有經濟壓力，會跟進助他渡難關，周星馳亦獲悉李中風。
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