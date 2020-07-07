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陳豪為《殺手》沖咖啡

2020-07-07 列印
■陳豪擺Chok甫士沖咖啡。
■陳山聰開工拍《超能使者》。
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　　陳豪昨日化身騷肌咖啡師，與李佳芯等宣傳新劇《殺手》，他笑言同劇女藝人不肯脫，要由他頂上！另外，陳山聰昨拍攝新劇外景時透露，初生兒子是在7月1日擇吉時剖腹出世。
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