唔介意全裸拍激情戲 ﻿蘇皓兒﻿﻿講明露股露背乜都得﻿

有「翻版周慧敏」之稱的蘇皓兒（Chloe）近日首度參演無線劇《那些我愛過的人》，身高1.66米的她憑着又Pure又True的「學生妹Look」及一雙招牌長腿，成功俘虜巴打們升呢「女神」！由歌、模界轉戰電視圈的Chloe直言豁出去，只要角色需要唔介意拍激情戲，就算全裸不露點，露靚股及玉背都得，非常搏命！撰文：黎寶倫



攝影：李維隆 髮型：Will Yu@The Attic 化妝：Melody Chiu



前女子組合As One出身的蘇皓兒，早年憑拍檸檬茶廣告而獲封「翻版周慧敏」，由於長髮造型侷限了角色和工作，私下性格活潑外向的她索性剪短頭髮，令她接Job量更為廣泛。轉戰模界後，Chloe又踩入電視圈，首拍無線劇《那些我愛過的人》，劇中飾演林文龍（龍爺）女兒，並跟顧定軒和李任燊有感情線，她直言未見龍爺前好緊張，接觸後發現對方好Nice，「開拍前佢都有搵我傾偈，嗰次係試拍，佢問如果改呢句對白你會點接，好彩做咗功課都答到佢，印象都OK，所以正式開拍時就冇咁緊張。（對方爆肚接唔住？）有少少，龍爺經驗豐富，我都學到好多嘢。」



三點不露



現階段Chloe主力在演戲方面發展，早前還夥小肥拍網劇《把砒霜留給自己》，此次她更突破自己演私影妹，當中亦不乏性感造型，例如跟閨密影性感吊帶睡衣照，平時晒長腿居多的她笑謂：「我都有好努力攞啲嘢出嚟畀人睇。」問到可介意作性感演出？Chloe大方表示：「如果拍嘢就唔係好介意，我覺得角色需要都冇問題，好正常。（底線？）劇情合理嘅話都有得傾，都唔介意拍激情戲。（全裸都得？）唔露（三點）嘅全裸囉，背同Pat Pat都OK。」



