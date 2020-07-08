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政府派錢群星各有使法 ﻿家燕姐﻿﻿all in買防疫用品﻿

2020-07-08 列印
家燕姐 ■「今日疫症又爆發，好驚呀！嗰一萬蚊用嚟買防疫用品，好似口罩、清潔消毒劑，希望疫情快啲走啦！先排我都捐咗啲口罩畀老人家，佢哋真係有需要。」
黃翠如 ■「因為我領養返嚟嘅狗仔小六隻腳有事，要長期打骨針，所以有咗呢筆錢，就會當係佢嘅保健基金！」
黎耀祥 ■「嗰一萬蚊當然要刺激消費使咗佢啦，《殺手》喺8月7號大結局，最好用嚟請《殺手》台前幕後食飯睇大結局，如果幾個同劇主要演員，好似陳豪咁，一齊攞埋嚿錢出嚟請食飯，仲可以食豪啲，呢個安排係咪好Perfect呢？」
陳展鵬 ■「應該會捐一部份，其他未決定，因為啲錢未到手，到咗再算！」
森美 ■喺疫情期間曾經成為隔離家庭的森美原先話冇諗到一萬蚊點使，後來又改變主意：「先儲起二千蚊，再用二千蚊晚飯，二千蚊買書睇增進知識，用二千蚊買份禮物o氹老婆開心，二千蚊買口罩同搓手液，當然仲要買定糧油，分分鐘又預備喺屋企被隔離，以備不時之需。」
江美儀 ■「會將部份捐出嚟，幫襯明哥買飯票幫助社會低下階層，因為幫到人就好啦。」
黃智賢 ■「買啲Coupon畀三個女游水啦！海灘又驚污糟，去啲有暖水游池嘅地方啦！又可以買盒靚靚嘅水彩畀我老婆啦！等佢開心啲去畫畫啦！o依家啲油彩好貴吓，政府幫補咗好多，多謝晒呀！」
黃澤鋒 ■「阿囡今日一歲生日，雖然我哋唔主張買禮物，但係生日蛋糕一定要有，所以有咗呢筆錢就會買靚啲嘅蛋糕，另外我自己會換過部新款手機，因為老婆嗰部真係影得阿囡好靚，我成日都輸畀佢㗎！」
李司棋 ■「我將一萬蚊捐咗畀一個朋友，佢先生生病，日日以淚洗面，冇辦法啦！其實幫咗人個心係舒服，係好開心嘅，助人為快樂之本嘛！」
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　　政府現金發放計劃已陸續有市民收到一萬蚊，首批合共派出315億元，是本港最大型的一次過派錢計劃。問到家燕姐、黃翠如、陳展鵬、黎耀祥、森美、黃智賢、江美儀、李司棋及黃澤鋒點用呢筆「政府回水」？好多人都話會預少少捐出去，真係好人一生平安。

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