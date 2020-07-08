Fiona讚新歌《南昌街王子》親民

薛凱琪（Fiona）日前接受無線娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，Fiona特別感謝新歌《南昌街王子》填詞人黃偉文（Wyman），她表示：「有一日佢打電話嚟，話填好晒歌詞，爭條街名，咁我哋開會傾，話香港有幾百條街，最後我哋決定用南昌街，因為夠親民；好好笑自從我出咗首歌之後，我發現有好多人都喺嗰度讀書同住，而我讀書時都成日去嗰度買布同絲帶。」問到她的「南昌街王子」時，Fiona笑說：「我仲搵緊！」



