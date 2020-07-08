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祖兒終極目標跳繩一萬下

2020-07-08 列印
■祖兒上載跳完繩，大汗淋漓的照片上網。
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　　容祖兒因疫情留在家中，昨日於社交網分享照片，只見她大汗淋漓，寫道：「我希望每日都可以加多1000下，好似啲善款咁節節上升，終極目標係10000下。大家都可能會以為跳繩會傷兩位阿哥（膝頭哥），但其實只要避免在太硬的地面上進行，集中力量在腹部，這樣應該兩位阿哥唔會投訴。跳之前千祈唔可以飲太多水，否則橫丫腸一定痛，跳繩前後都要拉筋，跳5分鐘繩等於慢跑半個鐘係咪好抵先。」

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