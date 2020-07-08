懶理王浩信牛一晒肌 陳自瑤贈興 轟「小三」搶老公

陳自瑤（YoYo）和老公王浩信屢被傳婚姻不穩，但兩夫妻屢避談婚姻狀況。昨日是王浩信的37歲生日，他在社交網分享爆肌黑白照，未見YoYo按讚，而她前晚卻在社交網分享新劇劇情短片，並留言「女人我見得多，好似你咁賤格嘅我都係第一見，咁多男人唔仲（鍾）意，係要仲（鍾）意搶人老公」，雖然看來像為劇集造勢，但亦有網民猜測是有弦外之音！



王浩信昨日趁37歲生日，在社交網晒半裸爆肌黑白照，並表示是送給自己的生日禮物。他的老婆陳自瑤（YoYo）就未見有按讚或留言，兩夫妻被指關係又有暗湧！



YoYo前晚就似「搶先」在自己的社交網，分享晒《那些我愛過的人》劇情短片，並留言狂轟「女人我見得多，好似你咁賤格嘅我都係第一見，咁多男人唔仲（鍾）意，係要仲（鍾）意搶人老公」，更標籤「激死我」和「不知廉恥」等語句，不少網民估計屢與王浩信傳婚姻有變的YoYo，是另有所指。



拒答如何為老公慶祝



YoYo昨日則與連詩雅齊出席劇集《那些我愛過的人》宣傳活動，提到昨日是老公王浩信的生日，問YoYo如何慶祝？她就堅持「不回答私人事」。談到《那》劇將大結局，詩雅稱煞科日已攬住YoYo喊，該劇播出後又有這個感覺，而此劇反應不錯是意料之外。YoYo昨以劇中角色造型登場，她說與同劇黃翠如及詩雅成為好友十分難得，至於會否上契？詩雅指出會提醒自己保持這份友誼，YoYo則希望有機會再合作拍劇，詩雅笑言可以做真人騷，拍《三個花旦去Shopping》！



同場的林文龍是亞視副總裁，無線出身的他感觸地說，這次可能是最後一次拍無線劇集，他坦言不會再拍劇，並認為亞視和無線不是直接競爭對手，絕對有合作空間，但要一步步進行。林文龍亦指翠如的表現獲盛讚，翠如其後表示，獲稱讚不會添加壓力，笑言不會以後就沒有人批評她，她會在批評聲中學習和努力！至於會否相約一起欣賞該劇大結局？翠如笑言要看林文龍是否有時間，林文龍聞言說最近比較忙，但會盡量安排時間再聚。