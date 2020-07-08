李家誠徐子淇預祝 甄子丹57歲生日

新冠肺炎疫情早前穩定下來，近日確診人數飆升，爆疫處所包括餐廳、老人院、學校、主題樂園酒店等，當中五宗病例源頭不明，情況令人憂慮。政府研判後認為，社區有隱形病毒傳播鏈，形容本港爆發第三波疫情，故昨天起機師、機組人員、船員等入境者不再豁免病毒檢測，以防「隱形病人」入境播毒，堵塞一個潛在的防疫漏洞。但這安排並不足夠，當局必須規定所有入境者隔離，即使影響個別行業的運作，也在所不惜。 鑑於疫情回升，港府昨晚公佈一系列防疫措施，包括乘船來港的船員要有健康證明，否則一律不得入境。而外傭抵港，除了要出示出發地的檢測陰性報告，還要入住酒店隔離十四天，但這個要求，乘飛機入境的機師、機組人員、船...

2020-07-08