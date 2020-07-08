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李家誠徐子淇預祝 甄子丹57歲生日

2020-07-08 列印
■甄子丹喜獲（左起）李家誠及太太徐子淇等慶生。
■盛智文（中）亦有到賀。
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　　成功由香港打入荷里活電影市場的「宇宙最強」甄子丹（丹爺），本月27日踏入57歲，而好友們為他慶生的聚會已啟動，太太汪詩詩、李家誠及太太徐子淇、盛智文等，日前就特別歡聚為丹爺預祝生辰！徐子淇更特別預備了旗下蛋糕品牌的精美生日蛋糕，蛋糕更有金色「宇宙最強」字樣和獎盃，認真有心思！丹爺當日以便服Look登場，可見丹爺健碩身形仍然Fit到爆！
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