本地確診個案升 諸葛戴面罩受訪

本港近日錄得多宗新冠肺炎確診個案，當中有9宗本地個案，不少市民擔心面臨爆發另一波疫情。諸葛紫岐（Marie)昨日出席一公開活動期間，讓傳媒拍照後，戴上防護面罩才接受訪問，以防萬一。



Marie今年初到加拿大的溫哥華探親，逗留兩個月後於5月初返港，她透露在返港當天於機場博覽館接受深喉唾液檢測，之後回家自我隔離14日，初時以為14天或會很辛苦，但一直在家中做運動和教孩子做功課，不但令自己瘦了，亦沒有覺得悶。她指大仔薛華韜於5月尾復課，剛好前天學校開始放暑假，「慶幸兒子知道要戴口罩，我感覺到他很怕死呢。哈哈！」