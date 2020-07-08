美國隊長灰姑娘過夜斷正

身在英國準備拍攝新片的「美國隊長」基斯伊雲斯，上周六被拍到跟《仙履奇緣》主角灰姑娘、英國女星Lily James，在倫敦一私人會所夜蒲至凌晨1時後，乘的士前後腳在不同入口進入同一酒店過夜，基斯更被指要求職員協助帶領Lily進入酒店。



Lily最近被傳與舊愛Matt Smith重修舊好，爆出與基斯的緋聞後，看來復合無望。緋聞不多的基斯，以往只承認過曾跟Jenny Slate拍拖，兩人感情拖拖拉拉，終在2018年斬纜分手。



圖：網上圖片