何猷亨陳瀅被指翻撻

賭王何鴻燊四房兒子何猷亨，早前和馮盈盈在遊艇派對同場而傳過緋聞，盈盈其後否認和男方拍拖。



昨有報道指猷亨最近與舊愛陳瀅翻撻，兩人曾於2015年拍拖，但相識未夠一年就分手。猷亨和陳瀅近日被發現在海邊餐廳相會，陳瀅更有好友何雁詩做「電燈膽」，陳瀅被指全程對猷亨含情脈脈，又主動跟對方一起看手機，舉止如情侶。陳瀅更帶同兩愛犬赴會，猷亨在埋單後亦對陳瀅的愛犬照顧有加，兩人其後各自登車離開。