昨有報道指猷亨最近與舊愛陳瀅翻撻，兩人曾於2015年拍拖，但相識未夠一年就分手。猷亨和陳瀅近日被發現在海邊餐廳相會，陳瀅更有好友何雁詩做「電燈膽」，陳瀅被指全程對猷亨含情脈脈，又主動跟對方一起看手機，舉止如情侶。陳瀅更帶同兩愛犬赴會，猷亨在埋單後亦對陳瀅的愛犬照顧有加，兩人其後各自登車離開。
何猷亨陳瀅被指翻撻
昨有報道指猷亨最近與舊愛陳瀅翻撻，兩人曾於2015年拍拖，但相識未夠一年就分手。猷亨和陳瀅近日被發現在海邊餐廳相會，陳瀅更有好友何雁詩做「電燈膽」，陳瀅被指全程對猷亨含情脈脈，又主動跟對方一起看手機，舉止如情侶。陳瀅更帶同兩愛犬赴會，猷亨在埋單後亦對陳瀅的愛犬照顧有加，兩人其後各自登車離開。
本地確診一日九宗 第三波疫襲 安老院學校失守 食肆增新症
本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，昨天一日之內錄得九宗本地個案，涉及三間餐廳和一所中學，並首次有安老院舍爆疫；五名新增患者感染源頭不明，包括安老院舍院友、醫管局員工及演藝學院學生等，他們集中在沙田和黃大...
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安徽200考生交通中斷被困 貴州校巴衝水庫21死
中國近日多處遭受洪災，又逢高考季，昨日傅出兩宗有關學生及洪水的事故。昨午貴州安順一輛載有學生的大巴，突然衝進虹山水庫，直至昨午五時半為止，已救出三十六名傷者，不過其中二十一人不治，十五人受傷，事故原因...
2020-07-08
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倘學校全面改為網上授課 美留學生不能入境或逗留
新冠疫情影響，美國多間大學和中學改為網上授課。但美國移民及海關執法局（ICE）周一公佈新指引，指如學校在新學期全面採用網上教學授課，該校的海外留學生將不能入境，需回到自己國家參加網上課程。如已在美國境...
2020-07-08
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外望市海雙景 盈翠半島敞亮廳堂雅致裝潢
青衣盈翠半島為鐵路上蓋屋苑，生活配套一應俱全。是次精選大戶放盤，屬高層自製相連單位，實用面積1541方呎，間隔為4房雙套，一室裝潢雅緻，廳堂多窗設計，光猛明亮，望為荃灣西海景，景觀甚為開揚。 ...
2020-07-08
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納指續創紀錄新高 憂疫情反覆 杜指跌396點
市場觀望疫情發展，以及美國重啟經濟進度，外圍股市在高位有獲利回吐。杜指早段曾跌169點，見26117點；標普500指數早段跌0.4%；納指則繼續創紀錄新高。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25...
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美職回歸盃 今日開鑼
美職踢完兩輪後因新冠肺炎疫情而停擺，事隔四個月賽會特意安排為期一個月、以大型盃賽模式進行的美職回歸盃讓廿六隊先熱身，緊接聯賽就會恢復。雖然FC達拉斯因為有十名球員確診肺炎退賽，但賽會最終決定賽事以二十...
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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懶理王浩信牛一晒肌 陳自瑤贈興 轟「小三」搶老公
陳自瑤（YoYo）和老公王浩信屢被傳婚姻不穩，但兩夫妻屢避談婚姻狀況。昨日是王浩信的37歲生日，他在社交網分享爆肌黑白照，未見YoYo按讚，而她前晚卻在社交網分享新劇劇情短片，並留言「女人我見得多，好...
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社論——防疫牆穿窿 後果好嚴重
新冠肺炎疫情早前穩定下來，近日確診人數飆升，爆疫處所包括餐廳、老人院、學校、主題樂園酒店等，當中五宗病例源頭不明，情況令人憂慮。政府研判後認為，社區有隱形病毒傳播鏈，形容本港爆發第三波疫情，故昨天起機師、機組人員、船員等入境者不再豁免病毒檢測，以防「隱形病人」入境播毒，堵塞一個潛在的防疫漏洞。但這安排並不足夠，當局必須規定所有入境者隔離，即使影響個別行業的運作，也在所不惜。 鑑於疫情回升，港府昨晚公佈一系列防疫措施，包括乘船來港的船員要有健康證明，否則一律不得入境。而外傭抵港，除了要出示出發地的檢測陰性報告，還要入住酒店隔離十四天，但這個要求，乘飛機入境的機師、機組人員、船...
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頭號目標——水箭龜馬膽之選
第九場三班一八○○米。鍾情「水箭龜」，較宏觀的理由有兩個。首先，筆者一直相信千八米是一項很特別的途程，會有所謂的專家，而「水箭龜」今季無論是跑沙田或快活谷千八米的表現出色，其中谷草此程兩戰得一冠一亞，...
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