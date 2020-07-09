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楊冪時大時細捲假臀疑雲

2020-07-09 列印
■楊冪誕女後身形仍甚Fit。
■網民搜羅楊冪的背面照，比較她的臀部變化。
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　　劉愷威前妻、現年33歲的楊冪14年誕下愛女「小糯米」後，身形看來未見走樣，甚至有很多相片仍顯得她更為有前有後、玲瓏浮凸！但近日有網民就指楊冪的臀部有「時大時細」、移位、變化不定之嫌，又搜羅她的相片比較。更有網民指她涉借助臀墊「僭建」，惹來其他網民議論紛紛，但楊冪方面截稿前未有回應有關言論。

圖：網上圖片

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