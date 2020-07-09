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小林快稱被慫恿非禮

2020-07-09 列印
■小林稱拒絕在節目內胸襲木村花。
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　　日本真人騷《雙層公寓》參加者木村花，早前疑因不堪網絡欺凌自殺身亡，其後爆出該節目情節涉造假。曾在節目內與花衝突的小林快，近日受訪親證製作人員曾慫恿他摸木村花的胸部，但被他拒絕。圖：網上圖片

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