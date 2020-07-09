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宋智孝首演未婚媽媽

2020-07-09 列印
■宋智孝亮相記者會宣傳新劇。
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　　韓星宋智孝在新劇《我們，愛過嗎？》首度扮演單親媽媽，周旋於金敏俊、宋鍾鎬、具滋成、孫湖竣及金多順四位型男之間，眾星昨日齊出席記招造勢，智孝晒命笑言面對四位型男令她很攰呢！

圖：網上圖片

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