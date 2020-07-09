橫匾「笑語帷幄」道一生傳奇 賭王設靈 紅白玫瑰花海環繞

賭王何鴻燊博士於5月26日離世，享年98歲，何家親屬一連三日在香港殯儀館為賭王舉行喪禮，昨日家人為賭王守喪，大殮儀式在周五舉行，賭王遺體擇日長眠於摩星嶺一號昭遠墓園。何家親屬昨日中午陸續抵達佈置成紅白花海的靈堂，齊齊送別賭王。



賭王何鴻燊喪禮一連三日在北角香港殯儀館舉行，靈堂內以紅、白玫瑰佈置成花海，賭王遺照用紅玫瑰包圍，橫匾寫上「笑語帷幄」，除了讚揚他的領袖才能外，亦道盡賭王一生傳奇。三位太太致送心形玫瑰花圈並列在靈堂中央。二太藍瓊纓寫上「白頭永訣」的花圈放在中間，三太陳婉珍的花圈寫了「痛斷琴弦」，四太梁安琪的花圈寫了「情意難忘」，眾子女的花圈並列在後排，四房長子何猷邦的花圈放在四太的花圈後。



何家親屬昨日為賭王守喪，安排了逾20名保安駐場。中午12時35分，二房二女何超鳳與胞妹何超蕸陸續現身。下午2時30分，二房長女何超瓊一身黑色喪服抵殯儀館。



竇驍陪超蓮三太到場



大約一小時後，長房女兒何超雄由兩名工人陪同現身；隨後，三太陳婉珍偕女兒何超蓮到場，超蓮的演員男友竇驍亦有同行；而三太兒子何猷啟與太太分別抱女兒落車，二人均以手遮女兒面容以免曝光。



下午4時左右，二房兒子何猷龍與太太羅秀茵攜女兒分別乘兩部車到場，三房女兒何超雲，四太梁安琪、兒子何猷君與太太奚夢瑤、女兒何超盈與女婿辛奇隆也隨後抵達。



二房幼女何超儀與老公陳子聰到場時，被傳媒問到爸爸喪禮的宗教儀式，超儀只謂：「我唔講得呢啲，只想跟大家講聲唔好意思！」而問到想跟爸爸講的說話，超儀表示：「我梗係想佢喺度，都想佢有份參與。」



未幾，二太藍瓊纓的座駕直駛入殯儀館停車場，有人從車尾箱取出輪椅，兩人扶二太緩緩落車，慢慢進入靈堂。長房女兒何超賢與老公Peter於到場時，被問到訃聞沒Peter的名字，超賢未有回應。此外，黎芷珊與弟弟於傍晚6時許結伴到場，向姑丈何鴻燊致最後敬意。



楊受成父子送別賭王



賭王生前的好友英皇集團主席楊受成博士與幼子楊政龍也有到靈堂送別賭王，二人逗留大約半小時後離去，被問到現場氣氛時，楊受成雙手合十未有回答。



對於昨晨有賭王靈堂照片在未經家屬授權情況下流出，據知殯儀館有「內鬼」拍下靈堂照片，並訛稱由公關公司發放給部份傳媒，家屬對此將保留法律追究權利。



家屬於晚上8時前陸續離開，三太和女兒超雲、何猷龍一家三口先後步出殯儀館，戴上墨鏡的二太則由工人攙扶離開。