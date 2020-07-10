跟林依晨新戲隔6年終上映 ﻿柯震東爆古天樂﻿﻿親加揸乳頭戲﻿

柯震東和林依晨主演的電影《打噴嚏》，因柯震東當年涉「吸毒事件」，令電影相隔6年最近才能上映，兩位主角透過視象接受《頭條日報》專訪。震東認為這6年不算難捱，反而經歷令他成長；依晨亦覺得這6年看到震東就像戲中的「不倒俠」一樣永不放棄。而震東又大爆兒時偶像、戲中客串演他師父的古天樂，親自加了一場揸他乳頭戲份。 採訪：杜淑霞



對於14年拍攝的電影現在才能上映，身為女主角的依晨反而覺得是適當時機，「大家因為新冠疫情其實幾辛苦，各行各業受到衝擊，所以這個『不倒俠』很像是一個標杆的感覺，不管在自己的生活或工作上，受到甚麼樣的打擊，大家還是站起來繼續往前走。」



震東當年涉「吸毒事件」令事業受重挫，但他並不覺得這段日子難捱，「我覺得這6年我學到的東西很多，所以一步步走到今天這樣，我覺得自己還是幸運的人，接着下來我會繼續努力。」依晨也坦承看到震東的成長，竟跟他戲中的角色「不倒俠」不謀而合，「這6年歷程讓我看到他更貼近『不倒俠』的設定，就是不倒，就算跌倒也站起來繼續向前走，有種冥冥之中自有安排，很奇妙，電影上映讓大家看到他轉變，才對角色有所認同。」



戲中震東跟客串的古天樂有不少對手戲，他坦言很開心，「看到他本人很驚訝，其實我看他很多戲劇長大，譬如：《尋秦記》，很喜歡，那時間我讀國小，看了很多次，覺得他很幽默。真人也很好，拍那時我剛出道沒幾年，看到他有很多戲劇的想法都很好。（戲裏戲外都像個師父？）不算是教我，是我在旁邊偷偷學。」講到被古天樂揸乳頭的戲份，他竟大爆，「那個就是跟前輩合作的好處，這個都是他自己想的，這個新idea劇本是沒有的，現場所有人都覺得很厲害。（尷尬嗎？）沒有尷尬，拍得很開心。」



