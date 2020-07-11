佗第二胎遇疫情 ﻿宋熙年﻿﻿連外賣都唔敢食﻿

宋熙年（Sarah）早前宣佈為老公陳智燊懷第二胎，預產期為9月，而她打算遲點才公佈BB性別。現在頂着7個月孕肚的她，頭3個月佗得較佗囝囝時辛苦，除妊娠反應較大，加上遇上疫情亦令她和老公相當擔心，連好想食嘢也要忍口，外賣也不敢食，專心留家避疫養胎，幸好現在佗得相當穩定。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



有過第一胎經驗， Sarah本來諗住今次會佗得好順利，點知疫情打亂了她陣腳，「上一胎因為冇經驗，都要睇書問朋友，呢一胎諗住有少少經驗，湊仔都識少少，點知就遇到疫情，喺呢方面有少少手忙腳亂，要做啲咩防疫令到屋企人安全啲，我哋都好擔心，特別囝囝仲咁細，跟住我又懷孕啦！」



望囝囝做溫柔哥哥



Sarah謂一歲多囝囝陳裕炘（Damon）雖然唔肯戴口罩，幸好未識扭計去街，反而是她妊娠反應比較大，冇得出街較辛苦，「上次佗BB頭3個月，好想食就會出街食或者買嚟食，呢一胎多數喺屋企食，但有啲好想食嘅嘢，屋企未必可以煮到，譬如有啲好唔乖嘅珍珠奶茶呀！或者想食啲酸酸辣辣，睇韓劇又想食泡菜，唔會即刻有材料，以前就即刻出去食，但o依家就唔會，老公覺得未好了解疫情，唔好買咁多外賣返嚟食，所以嗰陣時係我最辛苦嘅時間，因為反應係最大。」



有過今次疫情經驗，Sarah會更加注重一家人健康，「冇健康真係乜都做唔到，所以我哋全家都有買醫保，好似FWD富衛『尊衛您』自願醫保計劃咁，我哋一家都會買，第時BB出世都多啲保障。」她又透露正在教囝囝學做哥哥，「佢初初見到我個肚會話波波，o依家會識得好溫柔咁摸同錫錫，我最感動佢會幫隻熊仔襟被再錫佢一啖，希望佢第時都係個溫柔嘅哥哥啦！」



