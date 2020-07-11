  • 2020年7月11日 星期六
  • 29º
  • 80%
熱門： 新冠肺炎水泉澳邨太和站停課召妓

日報新聞 > 娛樂

佗第二胎遇疫情 ﻿宋熙年﻿﻿連外賣都唔敢食﻿

2020-07-11 列印
■Sarah打算生完這胎後，會專心工作，「暫時唔會再生住，或者等兩個小朋友再大啲先算。」
■Sarah在疫情下佗B，老公陳智燊當然特別緊張。
■Sarah謂這一胎會特別注意飲食，通常在家親自下廚。
■Sarah出街除了戴口罩，仲會加頂防疫帽作保護。
■Sarah慶幸囝囝較黐老公，所以就算佗B或將來BB出世都唔使太擔心。
■近期為了避疫，Sarah跟陳智燊及囝囝愛留在家活動。
Previous Next

　　宋熙年（Sarah）早前宣佈為老公陳智燊懷第二胎，預產期為9月，而她打算遲點才公佈BB性別。現在頂着7個月孕肚的她，頭3個月佗得較佗囝囝時辛苦，除妊娠反應較大，加上遇上疫情亦令她和老公相當擔心，連好想食嘢也要忍口，外賣也不敢食，專心留家避疫養胎，幸好現在佗得相當穩定。 撰文：杜淑霞　攝影：譚壹致

　　有過第一胎經驗， Sarah本來諗住今次會佗得好順利，點知疫情打亂了她陣腳，「上一胎因為冇經驗，都要睇書問朋友，呢一胎諗住有少少經驗，湊仔都識少少，點知就遇到疫情，喺呢方面有少少手忙腳亂，要做啲咩防疫令到屋企人安全啲，我哋都好擔心，特別囝囝仲咁細，跟住我又懷孕啦！」

望囝囝做溫柔哥哥

　　Sarah謂一歲多囝囝陳裕炘（Damon）雖然唔肯戴口罩，幸好未識扭計去街，反而是她妊娠反應比較大，冇得出街較辛苦，「上次佗BB頭3個月，好想食就會出街食或者買嚟食，呢一胎多數喺屋企食，但有啲好想食嘅嘢，屋企未必可以煮到，譬如有啲好唔乖嘅珍珠奶茶呀！或者想食啲酸酸辣辣，睇韓劇又想食泡菜，唔會即刻有材料，以前就即刻出去食，但o依家就唔會，老公覺得未好了解疫情，唔好買咁多外賣返嚟食，所以嗰陣時係我最辛苦嘅時間，因為反應係最大。」

　　有過今次疫情經驗，Sarah會更加注重一家人健康，「冇健康真係乜都做唔到，所以我哋全家都有買醫保，好似FWD富衛『尊衛您』自願醫保計劃咁，我哋一家都會買，第時BB出世都多啲保障。」她又透露正在教囝囝學做哥哥，「佢初初見到我個肚會話波波，o依家會識得好溫柔咁摸同錫錫，我最感動佢會幫隻熊仔襟被再錫佢一啖，希望佢第時都係個溫柔嘅哥哥啦！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd