「胸軍」湧現第二輪面試 「40億千金」蔡頌思宣佈退選港姐

《2020年香港小姐競選》昨日舉行第二輪面試，多位入圍面試佳麗盛裝抵港鐵康城站外轉往電視城，當中更有性感「胸軍」登場鬥搶鏡，但在站外露面的「40億千金」蔡頌思和蔡小蝶，其後卻未有在電視城晤傳媒，大會方面指她們因與其他公司有合約，參選資格有待進一步核實，她其後於社交網留言，宣佈「我退選了」！



「海產大王」蔡繼有孫女、新華集團主席蔡冠深女兒、被封為「40億千金」的蔡頌思，昨日現身康城站內時，小心防疫，未有除下口罩讓傳媒拍照。她直言不想憑家底入圍，望各方專注在她的表現，而父母及家人均支持她參選。問到家人有否在經濟上支持？蔡頌思說：「我自己有積蓄。（無線人工低？）知道呀！（月薪幾千都制？）可以呀！當做學習。」問到有否向曾合作電影的90年港姐冠軍袁詠儀取經？蔡頌思坦言沒有向袁詠儀及古天樂問意見，但有問其他圈中人。



蔡頌思及同樣在康城站轉往電視城的蔡小蝶其後「失蹤」，未有在電視城內和其他佳麗晤傳媒，大會解釋兩人因與其他公司的合約和無線有牴觸，要進一步核實才能繼續參選，但不等於她們退賽。蔡頌思其後在個人社交網中留言，透露自己的決定，她說：「各位支持我的朋友們，對不起，我退選了。」



「翻版超蓮」有信心入圍



被網友指似「翻版超蓮」的梁懿婷，真人似和封號有距離，談到她滿面粒粒，她說：「生暗瘡是因青春期。可能轉了食素才生瘡，加上壓力太大，出門前有敷mask急救。」她其後晤傳媒時加厚粉遮掩暗瘡並透露，「M到冇辦法啦，我平時不是這樣？！」



社交網站有大量性感相的「黑實空姐」廖慧儀，以大露背通花裙上陣難掩激凸上圍。獲男友接送的她表示，對方不介意她着泳衣參選，只要不是全裸便可以。昨日亮相的「胸軍」還有上回合跌Watt的郭柏妍，明顯狀態回勇的她以貼身黑裙示人，她坦承已調整好緊張心情；任職護士的何孟珊以低胸裙上陣，谷出3吋「事業線」！問到會否辭去「鐵飯碗」選美？她坦言會配合無線要求，看來有很大決心！



被指是「翻版金宇彬」的陳楨怡現年23歲，任職室內設計師，她說沒有因該花名而不快，更笑言自己不似Oppa，「有朋友說我似韓妹，也有人說我似吳佩慈。（你的優勢？）心地好囉！男友也支持我參選！」