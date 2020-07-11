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高Ling酒量淺 難忘拍劇飲醉

2020-07-11 列印
■高Ling慶幸飲醉後有同事送回家。
■陳曉華自認戲外是「喊包」。
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        高海寧、陳曉華及楊明等台前幕後，昨日齊出席新劇《迷網》宣傳活動。穿入膞絲質上衣亮相的高Ling，行路時上圍更顯跌宕，楊明竟指高Ling「男人扮女人」！

高Ling透露，該劇有場醉酒爆喊戲令她最難忘，因自己酒量淺，飲兩啖白酒後被雨淋醒，她再飲兩啖便飲醉！最後要楊明及劇組同事送她回家。楊明更大爆指高Ling不停說自己飲醉，幸好當日封街拍攝，否則整個尖沙嘴的人都知她飲醉！另外，首度拍劇的陳曉華，劇中與朱敏瀚有段刻骨銘心戀情，她說有很多爆喊場面，又稱自己在現實生活中亦是「喊包」，日日都會喊！
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