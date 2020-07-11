Eason抗疫騷避聚集 山本裕典確診新冠

陳奕迅（Eason）今日舉行的網上慈善抗疫音樂會，原定於日出及日落兩時段直播，但大會昨以天氣及新冠肺炎疫情有再爆發跡象，為避免人多聚集的健康風險，決定昨晚錄影一部份於今早6時播出，下午5時的直播則維持不變。



日本的疫情近日亦趨嚴峻，東京確診病例急升，日劇《花樣少年少女》男星山本裕典和林志玲老公AKIRA的同門八木將康亦證實感染新冠肺炎；疑被拍檔傳染的山本在本周二發病，另有兩位舞台劇拍檔及兩名觀劇觀眾中招！而日前在英國復拍的《侏羅紀世界︰統治霸權》劇組，有傳首日開工已有數位劇組、非主角演員證實確診！