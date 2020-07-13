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「印度周潤發」父子 確診新冠肺炎入院

2020-07-13 列印
■現年77歲的Amitabh是印度殿堂級巨星。資料圖片
■Amitabh和兒子Abhishek均為著名演員。網上圖片
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　　被傳媒冠以「印度周潤發」稱號、現年77歲的印度殿堂級巨星阿米達巴山（Amitabh Bachchan）日前確診新冠肺炎，其44歲兒子Abhishek亦告中招，均已入院治療。

　　阿迷達在網上留言道︰「我確診新冠肺炎，已轉到醫院，醫院通知有關當局。我的家人和員工正等候檢測結果，所有在過去10日有與我緊密接觸的人，請你接受病毒檢測。」Abhishek亦在網上提醒大家保持冷靜，不要恐慌。阿米達入行超過50年，拍過逾200部電影，70年代憑《怒焰嬌陽》和《Zanjeer》等作品成名，並打入荷里活，有份演出《大亨小傳》。

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