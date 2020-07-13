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指原莉乃痛心家鄉九州水災

2020-07-13 列印
■指原透露家人仍留在九州。
■節目中播出九州水災情況。
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　　日本九州地區近日暴雨成災，AKB家族前一姐指原莉乃的家鄉、九州大分縣亦受洪水破壞，指原和松本人志等主持的資訊節目《Wide na Show》中，亦有講及災情。指原透露，母親身處的老家幸未沒受嚴重破壞，但見到新聞片段播出受災地點是她熟悉和充滿回憶的地方，令她感到十分悲痛！

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