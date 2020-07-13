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黃智雯拒做王浩信「代言人」

2020-07-13 列印
■黃智雯與王浩信齊拍攝新劇。
■黃智雯避談王浩信與太太的事宜。
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　　王浩信早前生日，卻未見和他屢傳婚姻不穩的陳自瑤（YoYo）送上祝福。黃智雯昨日與浩信拍新劇《刑偵日記》，劇中飾演拆彈專家的她，被問到能否為浩信「拆彈」時，她說：「浩信自己會拆到，以我所知，他生日當天獲劇組人員為他慶生，其他不回應了。」

　　有傳擬與男友拉埋天窗的黃智雯，被問到婚姻大計可有受疫情影響？她說：「現忙於拍劇，加上疫情，有些計劃的確要延遲，最重要是大家身體健康，結婚計劃已在人生大事件簿上，必定會完成！」

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