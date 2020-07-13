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楊秀惠自爆開網店賺1億

2020-07-13 列印
■楊秀惠拍片細道開網店心得。
■楊秀惠早前在大馬誕下女兒。
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　　楊秀惠今年5月宣佈約滿離開TVB，早前在家鄉馬來西亞秘密誕女，昨日在社交網宣佈成立「創業分享頻道」，跟網民分享做美容、修身生意的心得！其中一條影片題目為「楊秀惠：我是如何在網上商店賺取一億港元？」！

　　秀惠在短片中笑稱自己並非「標題黨」，細道自己建構網店的要點，自言投資網店約4、5年，已賺超過港幣一億元，「係全球網上生意額，呢條數唔係我淨賺嘅，我仲要扣除買貨錢、郵費、網上廣告、網站系統和日常維修開支，唔包括日常維修，已用咗超過7位數港幣。」圖：網上圖片

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