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﻿巨星賀《頭條》開心精采15年

2020-07-13 列印
古天樂
鄭秀文
馬國明
容祖兒
任達華
蔡卓妍
鍾欣潼
陳柏宇
譚凱琪
林盛斌
劉思希
衛蘭
連詩雅
劉佩玥
鄧佩儀
薛家燕
姜濤
林嘉欣
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        全港最受歡迎、發行量及讀者人數最多的《頭條日報》，一直備受讀者及廣告客戶推崇，強勢No.1！《頭條》踏入15歲，全城眾多巨星紛紛送上祝福，齊賀《頭條》年年No.1、開心精采15年！

  《頭條》旗下印刷版及網上版、即時新聞和大受歡迎的《頭條POPNEWS》短片程式，繼續為全球讀者送上豐富新聞及資訊。《頭條》娛樂版亦一如以往，為大家呈獻中外巨星及名人的八卦秘聞和獨家猛料！本報記者

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