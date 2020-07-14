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「印度發哥」父子中招 新抱孫女均告確診新冠

2020-07-14 列印
■Aishwarya Rai是著名印度影星。
■「印度發哥」阿米達甚疼錫孫女。
■佐敦和Harvey母子情深。
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　　印度影壇巨星、有「印度周潤發」封號的阿米達巴山（Amitabh Bachchan），與同為影星的兒子Abhishek日前宣佈確診新冠肺炎。Abhishek其後在網上證實，他的太太Aishwarya Rai和女兒Aaradhya正接受居家隔離。據外地傳媒昨日報道，Aishwarya Rai和女兒的病毒測試呈陽性。

　　在日本方面，山本裕典主演的舞台劇爆發感染群組，昨日證實已有30人（16名演員、5名工作人員、9名觀眾）染疫！另外，英國巨胸女模佐敦患罕見染色體遺傳病的18歲大仔Harvey，上周因高燒緊急送院入住深切治療部，情況危殆。圖：資料圖片、網上圖片

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