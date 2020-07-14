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英皇靚聲新人Elly 拍MV曬足五粒鐘

2020-07-14 列印
■Elly爬上高處取景。
■Elly早前到石澳拍MV。
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　　英皇靚聲新人Elly（艾妮）昨日推出翻唱黎明經典歌《送你一瓣的雪花》，Elly的發燒概念專輯就是精心挑選香港樂壇90年代至千禧年代流行經典愛情作品！

　　Elly早前為《送》曲到石澳石灘拍攝MV，開工當日氣溫高達攝氏33度，更要曬足五小時！甚少曬太陽的Elly在烈日當空下更要爬高爬低取景，「爬上去有啲難度，好驚會跌落嚟。試咗航拍Shot，但我有啲驚，因為似蜜蜂飛過嚟，我好驚呢啲嘢，不過都ok嘅，好開心！」

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