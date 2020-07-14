  • 2020年7月14日 星期二
  • 31º
  • 70%
熱門： 新冠肺炎食肆初選六合彩限聚令

日報新聞 > 娛樂

洪永城撐加強防疫

2020-07-14 列印
■洪永城出席明珠台宣傳活動。
Previous Next

　　洪永城昨日出席《野性超感官》宣傳活動，談到本港防疫規限因疫情再收緊，他承認女友梁諾妍的健身中心有受影響，出現新一波疫情亦沒有辦法！另外，無線高層余詠珊在《聲夢傳奇》記者會宣佈展開全球招募，入圍參賽者會有近200萬元的訓練課程，疫情好轉會安排赴韓國和歐美等地受訓！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd