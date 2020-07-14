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鄧衍成火化 尹天照送別

2020-07-14 列印
■尹天照送別好友。
■鄧衍成終年69歲。
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　　《飛虎之雷霆極戰》導演鄧衍成（Billy）月初病逝，享年69歲，昨於柴灣哥連臣角火化場舉行火葬儀式。尹天照到場送別好友，並透露Billy離世前患喉癌，「已撐了七、八年，早年做了手術」，但病情反覆。

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