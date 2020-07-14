﻿搞美容「收陰」生意 月賺過百萬 蔚雨芯封「魔鬼胸」全力從商

入行9年，26歲的蔚雨芯（Rainky）靠在旅遊節目中穿三點式與魔鬼魚同游，被封「魔鬼胸」令觀眾認識。因為在娛樂圈發展成績唔太理想，去年豁出去用累積嘅人脈，加上與友人合資7位數搞自家美容品牌網店，32D「魔鬼胸」當然成為生招牌。開業1年已火速賺到第一個一百萬，o依家公司平均月賺過百萬。有好回報又有滿足感，Rainky唔再沉迷發明星夢，主力從商搵錢最實際。



蔚雨芯出過3張唱片，亦曾出過寫真集，大晒32D火辣身材，近年就拍吓電影及電視劇，不過，明星夢隨住網店生意愈做愈好而夢醒，她說：「由細到大都為自己定落好多目標，好想創業同做歌手，細個就出唱片，拍吓戲都OK嘅，但做歌手嗰陣每日都有啲迷茫，永遠唔知聽日做乜，套劇得唔得？頒獎禮有冇份參與？出新歌來來去去都係派台，上電台做宣傳更加無謂，一堆訪問做到好悶，經理人教落，識多啲人脈就可以創立自己品牌，舊年覺得係時候跳入人生另一個階段，我貪靚，所以選擇做美容品牌。」



疫情下生意勁升



Rainky最估唔到疫情下網購生意不跌反升：「因為啲人少咗出街購物，女仔留多咗喺屋企就容易致肥，加上上網認識到我啲產品，所以呢幾個月好快返到錢，我將公司賺到嘅7位數字投放返喺新產品，同時又喺荃灣租咗個2,000呎嘅甲級寫字樓，裝修咗幾十萬。其實真係冇諗過生意發展得咁快，由最初得200個代理去到o依家有600個代理跟我搵食。本身今年二月周年晚宴只係諗住擺6圍，因為疫情順延至上周五舉行，o依家要加開到15圍，愈搞愈大，仲請埋姜濤表演，未來產品仲會打埋入台灣同星馬市場，係長線發展。」



嫌Pat Pat大



閨密劉佩玥、朱晨麗及陳嘉桓等都有受惠用收陰保健品，Rainky大笑說：「我唔需要收陰住，亦感受唔到，不過就真係改善咗經痛。」提到大馬鄭姓富二代男友，Rainky即落閘，「好朋友咋，未去到親蜜地步，家陣要專注工作。」而她從來冇proud of「魔鬼胸」，亦不覺係完美女神身形：「自己係鬼妹仔葫蘆身形，pat pat大、周身肉地，亞洲人未必鍾意」



採訪：方騫平



