主持10年終孭飛節目 ﻿許文軒﻿﻿感激一班音樂人幫手﻿

許文軒（Edmond）入行做主持不經不覺已有10個年頭，最近終首度孭飛主持節目《我們的音樂時代》，原來今次是他主動向公司提出，最難得公司任由他發揮，而他特別感激一班音樂人，好似雷頌德等好幫手，二話不說遷就時間接受他訪問。曾參加新秀奪冠的Edmond坦言仍有音樂夢，但不一定要當歌手，反而好似今次製作跟音樂有關的節目，一樣令他好有滿足感。採訪：杜淑霞



今次首度有屬於自己的節目，其實都是 Edmond自己爭取機會，「自己都做咗主持10年，真係好想有自己嘅節目，而自己最熟識都係音樂方面，所以就同公司提議搞個音樂節目，譬如講吓創作人同歌手之間嘅關係，又或者唱片店老闆點睇o依家同以前嘅音樂同唱片咁，公司就叫我做住先，儲夠料再睇吓點出。」



結果Edmond由搵料、寫稿、訪問、剪片全部一腳踢，花了幾個月時間令節目得以成形，「好多謝公司畀機會我，內容都畀我自己去決定，拍攝時好多音樂人第一句同我講『乜o依家仲有音樂節目㗎咩！』聽見都好心酸㗎！香港嘅音樂節目真係買少見少，但係因為機會難得，大家都好肯幫手，好多人二話不說接受我訪問，明明好忙都專登抽啲時間出嚟。」



當中最難忘的被訪者之一，肯定是已移居英國的雷頌德，「我知道佢返嚟香港幾日，其實佢日日都好忙，但係佢都肯抽時間幫我，嗰日佢明明錄完音要即刻趕去機場，但佢寧願朝早早啲幫我做咗訪問先，再忙自己啲嘢，真係令我好感動㗎！」曾參加03年度全球華人新秀歌唱大賽（雪梨區選拔賽）獲得冠軍及最佳台風獎的他，坦言仍有音樂夢，「但我唔一定要做歌手，其實只要做同音樂有關嘅工作，我已經好開心，好似今次節目我雖然要一腳踢，但就好有滿足感。」



