  • 2020年7月15日 星期三
  • 31º
  • 71%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 娛樂

湖中失蹤多日 《吉列》Naya遺體尋獲

2020-07-15 列印
■鷹野日南享年20歲。網上圖片
■Naya上周三在湖中游泳失蹤。資料圖片
Previous Next

　　33歲美劇《吉列合唱團》女星Naya Rivera帶同4歲兒子Josey，上周三在南加州租船遊湖，期間母子在湖中游泳，Naya推Josey上水後，她疑因遇溺失蹤，經多日搜索後，搜索人員前日終在距離母子當日游泳約60公呎範圍尋獲Naya的遺體，警方相信她是遇溺死亡。《吉》劇舊拍檔Demi Lovato等紛紛留言悼念。

　　另外，日本偶像女團KissBee成員鷹野日南的事務所，前晚發聲明表示︰「本公司藝人鷹野日南於7月10日驟逝，享年20歲。」鷹野日南日前曾在社交網留言「因為大家，我才能堅持到現在，感謝」疑似遺言，然而事務所未有交代她的死因。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd