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尊尼破財50億捱妻打

2020-07-15 列印
■尊尼前日在庭上作供。
■安柏被指多次拳毆尊尼。
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　　尊尼特普控告英國《太陽報》誹謗案前日續在倫敦法院開審，尊尼在庭上提到，他在前妻安柏赫特30歲生日派對後，獲悉被前經理人騙去6.5億美元（約50億港元）片酬，安柏聞訊大怒不斷向尊尼揮拳！安柏卻指是尊尼拉扯她的頭髮及向她擲物。

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