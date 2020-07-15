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何潤東3億《征途》進軍全球

2020-07-15 列印
■（右起）何潤東和Henry合演《征途》。
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　　何潤東、羅仲謙和Super Junior-M成員劉憲華（Henry）等主演、投資額近3億人民幣的奇幻動作電影《征途》，將於本月在內地視頻網站愛奇藝獨家播放外，亦將在串流媒體平台Netflix全球發行！該片由陳德森執導、鄭保瑞監製，動作指導為董瑋，而負責後期特效的More VFX歷時兩年完工！

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