巨胸網紅電子寫真只售10蚊 「翻版林志玲」劉子儀 出寫真純晒豪乳

因為疫情反彈令書展延期舉行，但早已計劃書展推出實體寫真集，今年28歲，在內地被叫港台跨界藝人，擁34C超立體上圍，貌似台灣第一名模林志玲的劉子儀（Kelly）唔擔心，事關寫真集預售成績相當理想；而一眾巨乳網紅如「C奶超蓮」范安妮（Cheryl）、張伊琳（Yilyn）、余海娜（Hana）和陳思晴（Kristie）則為電子寫真集倒奶兼露優質「股」。疫情下就算宅喺屋企，一眾巴打都唔會悶啦。採訪：方騫平



寫真集負責人Admond曾經捧過O靚模謝芷蕙（Cammi）及組合Donut等，今次搵嚟一班真材實「料」的新女接棒，Big波出戰。電子寫真集冇受疫情影響如期照出，只需10蚊優惠價就可以下載一套新書，內有50張靚相；而售$198，共128頁的《可人Kelly絕美影集My Secret》則繼續預售，九月後書展再開即可取現貨。



大把錢唔會拍三級片



貌似林志玲，擁34C、24、34的劉子儀是美容公司CEO，同時亦是歌手、主持、演員及網紅，曾攞過《香港華語金曲》歌手獎及數百名字如水蛇春咁長嘅獎項如《2017一帶一路時尚大咖秀最佳藝人獎》等，微博有過百萬粉絲追蹤。Kelly表示今次出寫真集都係想開心Share，冇諗過全力進軍娛樂圈或拍三級片，劉CEO話：「唔需要咁做，因為我已經係幾間公司嘅CEO，絕對唔缺錢！」Kelly為拍寫真完全豁出去，穿黑色西裝外套中門大開，雙手僅遮兩點，她自豪表示：「每個人都鍾意睇靚嘢，所以我一直好努力咁保養自己容貌同身材，都係想令世界變得更加美好，增加視覺享受。」



四O靚模「胸」群出動



另外，24歲「C奶超蓮」Cheryl在內地網上電影《厲害了我的姐》中做「女二」，疫情前經常返內地登台，有唔少Fans關注！她說：「我第一次咁性感，好彩有拍攝經驗，所以都算影得自然。自己都想紅，好似師姐Cammi咁出名，o依家成日畀人話我似何超蓮已好滿足。」今次處女下海拍攝電子寫真集，跟電競主播，港泰混血兒Hana大晒34C導彈胸及蜜桃靚臀，好出位。Hana好期待：「平時唔會夠膽咁着，不過影寫真就冇所謂，我自己都想儲多啲閃卡。」同樣34D的Kristie由模特兒踩入KOL及網台主持，今次初拍寫真集，以男友視角出發：「朋友話我對眼圓碌碌，好想保護我照顧我。」至於Yilyn係百萬點數直播網紅，今次拍寫真完全係回饋粉絲支持：「我似年輕版『咪神張秀文』，身形比較細粒，但勝在比例平均。」