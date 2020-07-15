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巨胸網紅電子寫真只售10蚊 「翻版林志玲」劉子儀 出寫真純晒豪乳

2020-07-15 列印
中門大開 劉子儀（Kelly） 三圍︰34C、24、34 年齡︰28歲 身高︰167cm 腿長︰43吋
林志玲
巨乳超蓮 范安妮（Cheryl） 三圍︰34C、25、35 年齡︰24歲 身高︰165cm 腿長︰42吋
泰式靚臀 余海娜（Hana） 三圍︰34C、25、35 年齡︰27歲 身高︰166cm 腿長︰40吋
透視網紅 張伊琳（Yilin） 三圍︰33C、22、34 年齡︰21歲 身高︰165cm 腿長︰40吋
大胸女友 陳思晴（Kristie） 三圍︰34D、25、34 年齡︰22歲 身高︰163cm 腿長︰42吋
有啲窒息 ■Kelly覺得大胸嘅女人有優勢，佢話，「希望大家可以用藝術嘅眼光嚟欣賞我！」
最佳藝人 ■Kelly微博有大量內地工作及得獎相片，如《2017一帶一路時尚大咖秀最佳藝人獎》（笑）。
同星合照 ■Kelly出席電影《戒命人》殺青活動，同謝天華合照。
選美比賽 ■Kelly擔任2019全球城市小姐暨城市形象大使選美大賽的香港主席並參加全國10個賽區演出。
港台藝人 ■Kelly在內地藝名叫可人Kelly，屬港台跨界藝人。
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　　因為疫情反彈令書展延期舉行，但早已計劃書展推出實體寫真集，今年28歲，在內地被叫港台跨界藝人，擁34C超立體上圍，貌似台灣第一名模林志玲的劉子儀（Kelly）唔擔心，事關寫真集預售成績相當理想；而一眾巨乳網紅如「C奶超蓮」范安妮（Cheryl）、張伊琳（Yilyn）、余海娜（Hana）和陳思晴（Kristie）則為電子寫真集倒奶兼露優質「股」。疫情下就算宅喺屋企，一眾巴打都唔會悶啦。採訪：方騫平

　　寫真集負責人Admond曾經捧過O靚模謝芷蕙（Cammi）及組合Donut等，今次搵嚟一班真材實「料」的新女接棒，Big波出戰。電子寫真集冇受疫情影響如期照出，只需10蚊優惠價就可以下載一套新書，內有50張靚相；而售$198，共128頁的《可人Kelly絕美影集My Secret》則繼續預售，九月後書展再開即可取現貨。

大把錢唔會拍三級片

  貌似林志玲，擁34C、24、34的劉子儀是美容公司CEO，同時亦是歌手、主持、演員及網紅，曾攞過《香港華語金曲》歌手獎及數百名字如水蛇春咁長嘅獎項如《2017一帶一路時尚大咖秀最佳藝人獎》等，微博有過百萬粉絲追蹤。Kelly表示今次出寫真集都係想開心Share，冇諗過全力進軍娛樂圈或拍三級片，劉CEO話：「唔需要咁做，因為我已經係幾間公司嘅CEO，絕對唔缺錢！」Kelly為拍寫真完全豁出去，穿黑色西裝外套中門大開，雙手僅遮兩點，她自豪表示：「每個人都鍾意睇靚嘢，所以我一直好努力咁保養自己容貌同身材，都係想令世界變得更加美好，增加視覺享受。」

四O靚模「胸」群出動

  另外，24歲「C奶超蓮」Cheryl在內地網上電影《厲害了我的姐》中做「女二」，疫情前經常返內地登台，有唔少Fans關注！她說：「我第一次咁性感，好彩有拍攝經驗，所以都算影得自然。自己都想紅，好似師姐Cammi咁出名，o依家成日畀人話我似何超蓮已好滿足。」今次處女下海拍攝電子寫真集，跟電競主播，港泰混血兒Hana大晒34C導彈胸及蜜桃靚臀，好出位。Hana好期待：「平時唔會夠膽咁着，不過影寫真就冇所謂，我自己都想儲多啲閃卡。」同樣34D的Kristie由模特兒踩入KOL及網台主持，今次初拍寫真集，以男友視角出發：「朋友話我對眼圓碌碌，好想保護我照顧我。」至於Yilyn係百萬點數直播網紅，今次拍寫真完全係回饋粉絲支持：「我似年輕版『咪神張秀文』，身形比較細粒，但勝在比例平均。」
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