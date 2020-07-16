孖邱士縉赴台拍劇 ﻿姜濤起飛期間祈禱﻿

MIRROR成員姜濤及邱士縉（Stanley）昨日齊在香港機場，出發飛赴台灣拍劇，兩人出發前後在社交網向粉絲報告行程，姜濤更被拍下起飛期間祈禱的短片！網上圖片



姜濤和邱士縉（Stanley）昨日齊在港啟程，前往台灣準備拍劇，將要在台逗留多月。近期本港的新冠肺炎確診個案急升，姜濤與Stanley現身時亦戴上口罩和眼鏡，小心防疫。兩人亦有分享在機上的合照，可見他們舉起V字手勢，心情很興奮！



Stanley更貼出姜濤在起飛期間抱拳祈禱的情況，取笑他「笑死我，起飛姐（啫），祈咩禱呀」！姜濤就在自己的社交網限時動態回應道「我不是害怕！是在祈禱」，強調自己並非細膽之人！其他隊友亦紛留言替姜濤和Stanley打氣，祝他們一切順利，不少Fans亦留言大表不捨！



