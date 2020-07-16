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去年互數臭 具慧善安宰賢終離婚

2020-07-16 列印
■具慧善和安宰賢婚變後互相數臭。
■具慧善昨日分享笑晒口的新相。
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　　《來自星星的你》韓星安宰賢和具慧善去年8月爆出婚變後，雙方展開罵戰，互相數臭對方，其後離婚進入法律程序，雙方才冷靜下來。昨日二人的離婚訴訟進行首次調停，雙方達成協議離婚。

　　雙方律師昨日表示：「安宰賢和具慧善就離婚調停達成協定，決定各自走自己的路。」回復單身的具慧善於社交網上載面露笑容相片，並留言「再次回到充滿鬥志的人生」。具慧善上年指安宰賢偷食同劇女演員，並公開他涉出軌照片，但自稱並不想離婚，安否認婚外情，並指具說謊。

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