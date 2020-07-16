《飛虎3》避疫停工7日 吳卓羲嚴防媽咪出街

新冠肺炎持續肆虐全球，本港確診人數連日飆升，政府收緊抗疫措施。有消息指邵氏兄弟及優酷合拍劇《飛虎3之壯志英雄》，由昨日起暫停拍攝一星期，該劇主角苗僑偉（三哥）指疫情嚴峻，大家都好擔心，他亦會盡量留在家中。同劇的吳卓羲亦讚成安全至上，「疫情下亦借不到餐廳或酒樓取景，加上有限聚令，攝製隊都有百幾人。」吳卓羲又坦言，因媽媽屬高危年紀，他在這個星期最大任務就是在家睇實媽媽，不准她落街購物！



該劇監製樂易玲則指並非停工，只是延遲拍攝不急趕外景，幕後人員照常開會安排工作，並繼續搭佈景及由專業公司消毒。圖：資料圖片



