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超蓮男友竇驍進駐三房豪宅做Gym

2020-07-16 列印
■超蓮亦是熱愛做運動。
■竇驍非常落力做Gym！
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　　賭王何鴻燊三房千金超蓮，與內地男星竇驍拍拖1年多，感情穩定甚恩愛。賭王早前病逝，竇驍來港一連三日陪女友出席賭王喪禮。本港近日爆出第三波疫情，專家呼籲市民留家避炎，超蓮昨於IG Story貼出一條竇驍健身短片，並Hashtag「STAYHOME」。片中背景跟超蓮胞姊超雲早前貼出的三房豪宅健身室照片一模一樣，看來竇驍已進駐三房豪宅，三房準女婿地位獲肯定！圖：網上圖片

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