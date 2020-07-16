﻿跟陳茵媺似初戀 同仔女黐到實 陳豪親教一家五口 sweet爆秘訣

陳豪（阿Mo）最近在新劇《殺手》飾演「殺手之王Zero 」風流成性，溝高海寧又冧李佳芯，不過現實中阿Mo堪稱是廿四孝老公兼好爸爸，一家五口出名sweet到爆。早前《頭條》就影到他同老婆陳茵媺（Aimee）拍拖食雪糕，結婚7年竟然仲好有初戀feel；而他雖然好鬼忙湊仔時間唔多，但三個寶貝仔女依然同佢黐到實。究竟點解面對「七年之癢」仍同老婆關係保鮮，跟仔女又咁好感情呢？阿Mo呢個一家之主就自有一套維繫家人感情秘訣，首先兩公婆一定唔可以有親情冇愛情，夫妻好感情仔女自然學識點樣愛錫人；而不論同老婆定對仔女一樣離唔開肌膚之親，攬攬錫錫絕對唔少得，咁樣一家人自然日日都sweet爆啦！







阿Mo在10年跟拍拖兩年的Aimee 結婚後，接住生了6歲的大仔梓燁（Aiden Joshua）、5歲的二仔陳浩鋒（Nathan Lucas）和4歲的細女凱婷（Camilla）。最難得結婚7年，早前阿Mo拖住Aimee去中環拍拖，仲不停如癡漢般甜望老婆食雪糕，完全是初戀Feel，提起他即狂笑，仲話因為Aimee平日要照顧三個小朋友太辛苦，「所以當我得閒，我就盡丈夫嘅責任，陪佢出街，行街shopping咁，做少少嘢令到佢開心係需要嘅，（佢食雪糕就得好易o氹！）yeah！哈哈！」



之後阿Mo再教維繫家人感情的秘訣，「其實大家遺忘咗丈夫同太太係第一個關係，父母同仔女係第二個關係，大家千祈唔好屋企得爹哋媽咪同細路哥，唔係囉！坦白講夫妻感情愈好，家庭裏面愈開心，愈多愛細路仔啲性格先至愈光亮，先至會開心，我哋好深信呢個理論嘅，所以我同Aimee其實有個承諾，每年去個二人世界嘅trip，我想將我哋之間嘅愛維繫住，等屋企充滿住愛，所以我哋好注重攬攬錫錫，表達同對方嘅愛，我哋經常做，就係想啲細路學識咩叫愛。」



肌膚之親好緊要



至於平日又要拍劇又要打理咖啡生意，阿Mo湊仔時間唔多，但三個仔女依然好黐佢，阿Mo就再教路，「小朋友黐我哋，因為我哋好黐佢哋，我哋想同佢哋一齊，佢哋先會想同我哋一齊，先會同你friend，呢啲就係愛，我哋經常bye bye前錫錫，臨走前又錫錫，變咗佢哋肢體上會多啲接觸，會走嚟坐大髀，嗰種肌膚之親都幾緊要㗎！」



講到《殺手》中，阿Mo不時溝女，但原來只要有咀嘴場面，Aimee就自動唔睇，「拍之前有話佢聽，但佢唔睇㗎！佢寧願唔睇，冇眼睇，哈哈！我同佢都好明白大家做演員嘅，就算佢做都好，我都會支持佢，叫佢放心去做，唔好有咩顧忌。不過調返轉我都一樣，梗係唔睇啦！（《殺手》有冇咀戲？）冇嘅，佢成套都可以睇，哈哈！」至於阿Mo的經典三級背部全裸之作《晚九朝五》，Aimee一樣未睇，「真係未喎！（晚年同佢一齊睇？）唔會啦！你咁激嘅！（同小朋友一齊睇？睇爹哋幾好身材！）哈哈！佢哋唔會啦！（有心理準備小朋友將來睇到？）其實都冇乜所謂，我哋做得幕前，預咗畀人哋分享，做演員就係咁樣，好嘅唔好嘅都放咗喺熒幕上，大家自己評定。」



囡囡入行會支持



由於阿Mo三個小朋友太細，暫時未睇過他的作品，不過對他工作就超好奇，「我開工有時會特登拍啲片畀佢哋睇，佢哋睇得好開心，囡囡又成日都話要跟我去片場睇我拍戲，但仲未實現佢呢個夢想。」阿Mo承認好似迷你版Aimee的囡囡將來有可能入行，「佢真係超級貪靚，佢天生㗎！媽咪化妝、整頭髮，搽唇膏、整指甲，特別鍾意，咁細個自己揀衫出街，我調返轉頭問佢意見，佢又答到我，佢taste都唔錯㗎！（步你哋後塵入行？）女大女世界，我哋做父母嘅，好好準備佢哋面對佢哋嘅將來，起碼讀好啲書有個好好基礎先，到時做咩自己再選擇，將來靠佢哋去闖，作為Daddy做咩都會支持。」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 服裝：Harrison Wong