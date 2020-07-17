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余香凝性感Look《明》鬥連詩雅

2020-07-17 列印
余香凝
連詩雅
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　　陳家樂的新歡連詩雅和舊愛余香凝，前晚在無線慈善節目《明愛暖萬心》同場擔任表演嘉賓，兩人看來沒甚交流。余香凝穿上性感靚裙亮相搶鏡，她笑道：「全日只飲果汁，一陣肚餓就食兩條菜。」收起靚腿晒玉臂的連詩雅談到要搜購防疫用品，問到有否叫陳家樂幫手？她強調：「我唔鍾意依賴別人。」

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