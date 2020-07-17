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莊思明揸電單車 楊明唔敢坐

2020-07-17 列印
莊思明揸電單車 楊明唔敢坐
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　　楊明（右）與女友莊思明（左）及莊思敏等，昨日在大圍出席電影《時代》開鏡儀式，吸引不少途人圍觀，期間有街坊向警員投訴有人沒戴口罩。莊思明日前學駕電單車摔倒受皮外傷，楊明取笑女友跌過才知痛，又打情罵俏笑言不敢坐她駕駛的電單車！

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