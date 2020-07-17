《地產仔》同廖子妤爭吳肇軒 ﻿陳穎欣：﻿﻿這感覺太得人驚﻿

陳穎欣（Yanny）和廖子妤（Fish）最近在ViuTV劇《地產仔》，同樣鍾意吳肇軒，兩人跟對方亦有不少難忘戲份，Yanny坦言拍完不久仲有少少掛住吳肇軒演的「狐飛」，笑言這感覺太得人驚。Fish劇中的中性打扮相當突出，連胡子彤試過當正她男仔差啲拍落胸，而她雖然要束胸演出好辛苦，但耐了反而愛上這造型，更想挑戰反串角色。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



劇中Yanny演的「欣豬」同吳肇軒演的「狐飛」甜蜜蜜，連Yanny估唔到拍完後竟然仲掛住對方，「戲外我成日覺得吳肇軒好煩，但係因為『狐飛』嘅關係，我有啲唔小心好掛住佢，竟然完咗套劇會成日都諗起佢，我發夢又見到佢喎！太得人驚！（抽離唔到會出事㗎喎？）完全唔係抽離唔到，但係有一段時間係掛住佢，o依家講番都好傷心，原來掛住個角色係咁深㗎囉！」



Fish劇中演的「魚哥」經常跟下屬吳肇軒、胡子彤、邱士縉和徐浩昌一齊，她最開心成功融入男仔堆，「大家冇當我係女仔，會一齊玩，子彤仲差啲拍咗落我個胸度，佢嚇一嚇講Sorry，雖然我有少少嚇親，但係我都幾開心！（Y：係咪乘機㗎佢？）應該唔係啩！」Yanny亦大讚「魚哥」好有魅力，「佢個戲場好利害，佢一換咗套西裝出嚟，個個都嘩！好有型，佢成日電我，我喺戲入面畀佢電多過『狐飛』。」



原來連Fish自己都愛上這造型，「其實每日束住係好辛苦，係會胃痛啦！呼吸唔係幾舒服，但久而久之又變成一個盔甲，我唔着就覺得好唔安全，可能適應咗，尤其是我着埋套西裝，我平時個人係比較怕羞啲，見到多人就冇乜信心或者易緊張，但我着住會做咗第二個人，佢畀咗我好多信心。」她更想將來有機會挑戰反串角色，譬如《鍾無艷》的「齊宣王」或者《紅樓夢》的「賈寶玉」。



髮型：Calvin Tsoi@HAir(Yanny)、 ZapTang@Essensuals.hk(Fish)



化妝：King Yip@King's Makeup(Yanny)、Melody Chiu(Fish)



服裝：agnès b.(Yanny)、initial Fashion(Fish) 場地：Daisy Bloom



