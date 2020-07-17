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李佳芯否認遭易角

2020-07-17 列印
■李佳芯與龔嘉欣慶祝《殺手》有佳績。
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　　李佳芯（Ali）和龔嘉欣等無線劇集《殺手》台前幕後，昨日齊出席宣傳活動，大會宣佈該劇收視及口碑創佳績，首集7天跨平台收視錄得29.6點，約193萬人收看，整周跨平台收視錄得29.2點，約190萬人收看。

　　Ali透露8月將接拍新劇，詳情有待落實後公佈，有報道指她再被易角，新劇《兒科醫生》角色被張寶兒取替，Ali說：「我睇報紙先知有呢套劇，無人接觸過我，唔知有易角呢件事。」

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